Taiwan: Maserati inaugura il primo centro espositivo a Taichung con un tocco italiano

30 Settembre 2024_ Maserati ha inaugurato il suo primo centro espositivo a Taichung, Taiwan, in collaborazione con il distributore locale Montena e la casa madre italiana. Questo nuovo spazio, che ha richiesto un investimento di oltre 500 milioni di dollari taiwanesi, è il terzo della regione Asia-Pacifico dopo Hong Kong e Bangkok. Situato in una posizione strategica, il centro offre una gamma completa di servizi, dalla vendita di auto nuove alla manutenzione e vendita di veicoli usati certificati. La cerimonia di apertura ha visto anche la presentazione della nuova GranCabrio, un modello di lusso con un prezzo di 1,028 milioni di dollari taiwanesi, prevista per la consegna nel primo trimestre del 2025. La notizia è stata riportata da styletc.com, evidenziando l'importanza della presenza di Maserati nel mercato taiwanese e il suo legame con l'arte e il design italiani.