Taiwan: Maserati lancia il Grecale Folgore con audio Sonus Faber in edizione limitata

05 Agosto 2024_ Maserati ha presentato a Taiwan il nuovo modello Grecale Folgore, dotato di un sistema audio Sonus Faber in edizione limitata, disponibile fino al 30 settembre 2024. Questo sistema audio, già premiato in precedenti modelli Maserati, offre un'esperienza di ascolto di alta qualità grazie ai suoi 21 altoparlanti, progettati per riprodurre un suono naturale e avvolgente. Il Grecale Folgore, completamente elettrico, mantiene le caratteristiche distintive del marchio Maserati, con una potenza di 550 CV e una coppia di 800 Nm, raggiungendo una velocità massima di 220 km/h. La notizia è stata riportata da storm.mg, evidenziando l'importanza della collaborazione tra Maserati e Sonus Faber, un marchio italiano noto per la sua eccellenza nell'audio. Questo lancio sottolinea l'impegno di Maserati nel combinare prestazioni elevate con un'esperienza di lusso, tipica del design italiano.