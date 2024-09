Taiwan: Maserati lancia il nuovo GranCabrio per il mercato taiwanese

24 Settembre 2024_ Maserati, il prestigioso marchio automobilistico italiano, presenterà ufficialmente il nuovo GranCabrio a Taiwan il 26 settembre 2024. Questo modello rappresenta l'essenza del lusso italiano e sarà disponibile per i clienti taiwanesi, promettendo un'esperienza di guida senza pari. Il GranCabrio si distingue per il suo design elegante e le prestazioni elevate, grazie al potente motore V6 biturbo da 550 CV. La notizia è stata riportata da ettoday.net, evidenziando l'interesse crescente per i veicoli di lusso in Taiwan. Maserati continua a espandere la sua presenza globale, con piani per l'elettrificazione dei suoi modelli entro il 2030.