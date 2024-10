Taiwan: Ministero degli Esteri risponde all'ultimatum del Sudafrica sulla sede diplomatica

18 Ottobre 2024_ Il Ministero degli Affari Esteri di Taiwan sta considerando di richiedere il trasferimento dell'ufficio di rappresentanza del Sudafrica da Taipei in risposta a un ultimatum di Pretoria. Il Sudafrica ha ordinato a Taiwan di spostare il suo ufficio da Pretoria a Johannesburg entro la fine di ottobre, definendo la richiesta 'non negoziabile'. In caso di insistenza da parte del Sudafrica, il ministero taiwanese prevede di adottare misure di ritorsione, inclusa la revisione delle collaborazioni educative e delle domande di visto per i sudafricani. La notizia è stata riportata dal Taipei Times, evidenziando le crescenti pressioni del Sudafrica, che ha legami più stretti con la Cina, sulla sua posizione diplomatica nei confronti di Taiwan.