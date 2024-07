Taiwan: Ministero della Difesa presenta tecnologie deepfake per la difesa nazionale

16 Luglio 2024_ Il Ministero della Difesa di Taiwan ha tenuto una conferenza stampa per presentare le tecnologie deepfake e le loro applicazioni nella difesa nazionale. Huang Yijin, direttore del National Chung-Shan Institute of Science and Technology, ha spiegato che l'intelligenza artificiale può creare contenuti falsi realistici, diffondendo disinformazione online. Queste tecnologie possono essere utilizzate per operazioni di guerra cognitiva, ingannando e confondendo il nemico. Huang ha citato come esempio un video deepfake del presidente ucraino Zelensky, utilizzato per minare il morale delle truppe. Lo riporta il sito di notizie 自由時報. Il National Chung-Shan Institute of Science and Technology è pronto a supportare le forze armate taiwanesi con queste tecnologie avanzate.