Taiwan: Monitoraggio dei test missilistici cinesi e visita del presidente Lai alla flotta navale

13 Luglio 2024_ Il Ministero della Difesa Nazionale di Taiwan ha dichiarato di monitorare i test missilistici condotti dall'Esercito Popolare di Liberazione cinese in Mongolia Interna, con le forze di difesa aerea in stato di allerta. I test sono stati rilevati dalle 4 del mattino di ieri e il ministero ha confermato che le operazioni di monitoraggio continuano senza fornire ulteriori dettagli. Nel frattempo, il presidente William Lai ha visitato la 131ª Flotta della Marina a Keelung, sottolineando l'importanza della flotta nella difesa nazionale. Lai ha anche annunciato un progetto per migliorare le infrastrutture della base navale e ha premiato la flotta per il loro impegno. Lo riporta il Taipei Times. La visita e le dichiarazioni di Lai avvengono in un contesto di crescente pressione militare da parte della Cina su Taiwan.