Taiwan: Nasce il primo istituto di formazione per la carbon neutrality a Kaohsiung

08 Settembre 2024_ Taiwan ha avviato un importante passo verso la carbon neutrality con la creazione del primo istituto di formazione dedicato a questo tema a Kaohsiung, un centro industriale chiave del paese. L'istituto offre corsi per formare professionisti in grado di affrontare le sfide legate alle emissioni di carbonio, rispondendo così all'ansia crescente per il cambiamento climatico. Dal suo avvio nel 2023, l'istituto ha già formato oltre 2000 persone, rilasciando più di 800 certificati, e ha attirato l'attenzione di studenti e aziende. La notizia è riportata da udn.com. Questo sviluppo è cruciale per Taiwan, che ha fissato l'obiettivo di raggiungere emissioni nette zero entro il 2050, e l'istituto si propone di essere un punto di riferimento nella formazione di talenti verdi.