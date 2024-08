Taiwan: Nave da guerra canadese attraversa lo Stretto di Taiwan per promuovere la stabilità nella regione

02 Agosto 2024_ Una nave da guerra canadese ha attraversato lo Stretto di Taiwan mercoledì, come parte di una dimostrazione dell'impegno di Ottawa per un Indo-Pacifico libero e aperto. Il Ministero della Difesa Nazionale canadese ha dichiarato che la fregata HMCS Montreal ha effettuato il transito come parte di un'operazione di routine nelle acque aperte. Questo passaggio è stato visto come una riaffermazione dell'impegno del Canada per la pace e la stabilità nella regione. Durante il transito, il ministero ha confermato che l'esercito canadese aveva il pieno controllo dell'area circostante. La notizia è stata riportata dal Taipei Times. La presenza della fregata canadese è stata monitorata anche dal Comando del Teatro Orientale dell'Esercito Popolare di Liberazione, che ha dichiarato di aver gestito la situazione secondo la legge.