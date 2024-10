Taiwan: Nave francese 'Prairial' attraversa lo Stretto di Taiwan

29 Ottobre 2024_ La nave francese 'Prairial' (F731) ha attraversato lo Stretto di Taiwan da sud a nord, poco prima dell'arrivo del tifone Kong-rey. Questo rappresenta il terzo passaggio di una nave militare straniera attraverso lo Stretto di Taiwan nel mese di ottobre, dopo le navi statunitensi e canadesi. Il Ministero della Difesa di Taiwan ha monitorato attentamente la situazione durante il transito della nave, confermando che tutto era sotto controllo. La Francia ha recentemente rafforzato le relazioni navali con le Filippine, dove la nave aveva fatto tappa prima di dirigersi verso Taiwan, come riportato da 自由時報. Questo passaggio evidenzia l'impegno internazionale per la libertà di navigazione nella regione, in risposta alle crescenti tensioni con la Cina.