Taiwan: Necessità di aumentare la produzione di droni d'attacco

7 Luglio 2024_ Il Ministero della Difesa Nazionale di Taiwan ha incluso nel budget del prossimo anno i fondi necessari per la produzione di massa di droni suicidi Type-1 e Type-2. Nonostante l'approvazione da parte del governo degli Stati Uniti della vendita di munizioni Switchblade 300 e veicoli aerei senza equipaggio Altius 600M-V, i leader militari taiwanesi ritengono che il numero di droni d'attacco sia ancora insufficiente per la difesa nazionale. La produzione di massa dei droni anti-radiazione Chien Hsiang, sviluppati dall'Istituto di Scienza e Tecnologia Chungshan, sarà completata il prossimo anno. Questi droni sono progettati per attaccare stazioni radar e possono essere utilizzati in missioni anti-armor. Lo riporta il Taipei Times. Inoltre, la marina potrebbe condurre un'esercitazione di affondamento durante le esercitazioni a fuoco vivo previste dal 30 luglio al 30 agosto.