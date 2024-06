Taiwan: Nuova ondata di COVID-19 e arrivo di nuovi vaccini

27 Giugno 2024_ Taiwan sta affrontando un aumento dei casi di COVID-19, con ospedali sovraffollati e un picco previsto per metà luglio, con stime di 40.000 nuovi casi settimanali. Il 26 giugno, l'Agenzia per il Controllo delle Malattie ha annunciato l'acquisto di 5,5 milioni di dosi di un nuovo vaccino contro il COVID-19, efficace contro le varianti JN.1, KP.2 e KP.3. La campagna vaccinale inizierà il 1° ottobre, in concomitanza con quella antinfluenzale, e sarà suddivisa in due fasi. La fonte è 中國時報. La prima fase darà priorità a gruppi vulnerabili, mentre la seconda fase, dal 1° novembre, sarà aperta a tutti i cittadini sopra i sei mesi di età.