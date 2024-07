Taiwan: Nuova politica per ridurre l'uso dei sacchetti di plastica

3 Luglio 2024_ L'Agenzia per la Protezione Ambientale di Taiwan ha lanciato una politica per promuovere l'uso di borse riutilizzabili, stimando che 22 contee e città e 47 mercati in tutto il paese potrebbero ridurre l'uso di 65 milioni di sacchetti di plastica all'anno. La politica mira a diminuire l'uso di sacchetti di plastica, promuovendo la sostenibilità ambientale. Secondo le statistiche, l'uso annuale di sacchetti di plastica a Taiwan è sorprendentemente alto, causando gravi problemi di inquinamento. Per incoraggiare l'uso di borse riutilizzabili, sono stati istituiti punti di raccolta per il riciclo dei sacchetti usati nei mercati. L'Agenzia per la Protezione Ambientale ha dichiarato che la politica ha già avuto un impatto significativo, con molti cittadini che hanno adottato l'abitudine di portare le proprie borse per la spesa. 人間福報 (The Merit Times) riporta che l'agenzia continuerà a promuovere questa politica, intensificando le campagne di sensibilizzazione ed educazione per coinvolgere un numero maggiore di persone nelle iniziative ecologiche.