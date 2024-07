Taiwan: Nuova sede per Fubon Life progettata dall'architetto italiano Renzo Piano

11 Luglio 2024_ Fubon Life, una sussidiaria del gruppo finanziario Fubon, ha completato il trasferimento del suo quartier generale a fine giugno. La nuova sede, denominata 'Fubon Life Building', è stata progettata dall'architetto italiano Renzo Piano insieme all'architetto taiwanese Yao Renxi. Situata nel distretto Xinyi di Taipei, la torre di 54 piani è ora il quarto edificio più alto della città e un simbolo architettonico di Taiwan. La struttura è stata premiata con la certificazione LEED Gold per il suo design innovativo e sostenibile. Lo riporta ctee.com.tw. La nuova sede riflette l'impegno di Fubon Life verso la sostenibilità e l'innovazione, in linea con l'obiettivo del governo taiwanese di raggiungere zero emissioni nette entro il 2050.