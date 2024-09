Taiwan: Nuova vendita di armi da parte degli Stati Uniti per sostenere la difesa taiwanese

18 Settembre 2024_ Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova vendita di armi a Taiwan, approvando la fornitura di pezzi di ricambio e supporto tecnico per aerei, per un valore di circa 72,6 miliardi di dollari taiwanesi. Questa è la quinta vendita di armi dell'anno e la sedicesima sotto l'amministrazione Biden, che ha ribadito il suo impegno per la sicurezza di Taiwan. Il Ministero della Difesa di Taiwan ha espresso gratitudine per il supporto americano, sottolineando che questa vendita è cruciale per mantenere la prontezza delle forze aeree taiwanesi in un contesto di crescente pressione da parte della Cina. La fonte di questa notizia è 自由時報. La vendita di armi è vista come un passo importante per garantire la stabilità regionale, mentre Taiwan continua a fronteggiare le minacce provenienti dalla Cina continentale.