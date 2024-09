Taiwan: Nuove misure per stabilizzare il mercato immobiliare

09 Settembre 2024_ Il mercato immobiliare di Taiwan sta affrontando sfide significative, con il governo di Taoyuan che ha approvato una modifica alla legge sulla tassazione delle proprietà. Questa modifica mira a raccogliere opinioni e a garantire una valutazione accurata delle normative fiscali, in un contesto di crescente domanda per spazi commerciali e residenziali. Inoltre, le autorità cinesi stanno introducendo misure come l'assicurazione per la protezione degli acquirenti, sebbene gli analisti avvertono che i costi potrebbero ricadere sui consumatori. La notizia è riportata da ettoday.net. Le recenti iniziative mirano a rispondere a un mercato immobiliare in difficoltà, mentre la domanda di spazi commerciali continua a crescere in seguito all'espansione delle applicazioni AI.