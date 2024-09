Taiwan: Nuove opportunità per marchi automobilistici italiani con Stellantis

23 Settembre 2024_ Taiwan potrebbe presto accogliere diversi marchi automobilistici, tra cui quelli italiani Alfa Romeo e Fiat, grazie all'interesse di Shangteng Automotive Group, già distributore di Porsche, Škoda e Kia. L'azienda, guidata da Gao Yiyi, figlia del fondatore di I-Mei Foods, ha manifestato l'intenzione di diventare il distributore principale per i marchi del gruppo Stellantis, che include anche Chrysler e Jeep. Nonostante l'assenza di rappresentanti ufficiali per questi marchi in Taiwan, l'attrattiva dei modelli come Alfa Romeo Giulia e Fiat 500 continua a crescere, spingendo Shangteng a cercare di ampliare la propria offerta. La notizia è stata riportata da ltn.com.tw, evidenziando l'interesse crescente per i veicoli italiani nel mercato taiwanese. L'espansione di Shangteng potrebbe influenzare significativamente il panorama automobilistico locale, già caratterizzato da una forte presenza di marchi europei.