Taiwan: Nuove regole contro le frodi online introdotte dal Ministero della Giustizia

24 Settembre 2024_ Il Ministero della Giustizia di Taiwan ha annunciato nuove regole per combattere le frodi online, che includono pene più severe per i trasgressori. Le nuove normative, che entreranno in vigore il mese prossimo, prevedono una maggiore cooperazione tra le forze dell'ordine e le piattaforme online per identificare e perseguire i truffatori. Il ministero ha sottolineato che queste misure sono necessarie per affrontare il crescente problema delle frodi online, che sono diventate sempre più sofisticate negli ultimi anni. Le nuove regole mirano a garantire una maggiore sicurezza per gli utenti delle piattaforme digitali. La notizia è stata riportata dal Taipei Times. Taiwan, un'isola situata nell'Asia orientale, è nota per la sua vivace economia digitale e per l'uso diffuso di tecnologie online.