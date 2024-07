Taiwan: Nuove regole di ingaggio militare testate nelle esercitazioni Han Kuang

9 Luglio 2024_ L'esercito di Taiwan ha reso pubbliche le nuove regole di ingaggio (ROE) che saranno testate per la prima volta durante le esercitazioni militari a fuoco vivo Han Kuang dal 22 al 26 luglio. Le regole, riviste nel 2023 a seguito delle incursioni cinesi, forniscono linee guida su quando i soldati possono usare le armi in modo legale ed etico. I soldati devono proteggere membri delle forze armate, infrastrutture chiave, prigionieri di guerra e lavoratori di ONG, seguendo i principi del Diritto di Guerra. Le esercitazioni Han Kuang, le più grandi di Taiwan, includeranno quest'anno anche prove notturne per testare la capacità di difesa 24 ore su 24. Lo riporta il Taipei Times. Le esercitazioni mirano a migliorare la prontezza al combattimento di Taiwan in caso di invasione cinese.