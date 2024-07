Taiwan: Nuove regole per il rientro degli operatori coinvolti in segreti di Stato

13 Luglio 2024_ Il Ministero della Giustizia di Taiwan ha annunciato nuove regole per gli operatori coinvolti in segreti di Stato che rientrano...

13 Luglio 2024_ Il Ministero della Giustizia di Taiwan ha annunciato nuove regole per gli operatori coinvolti in segreti di Stato che rientrano dall'estero o dalla Cina. Questi individui devono notificare il loro rientro entro sette giorni lavorativi all'agenzia di origine, pena una multa fino a 100.000 NTD. La normativa, parte della revisione della 'Legge sulla protezione dei segreti di Stato', è entrata in vigore il 9 luglio 2024. Le nuove disposizioni mirano a monitorare i contatti e le attività degli operatori con persone straniere o cinesi. Lo riporta il quotidiano 自由時報. Le autorità locali, come i sindaci delle città speciali, devono notificare il rientro al Consiglio dei Ministri, mentre altri funzionari devono informare il Ministero dell'Interno.