Taiwan: Nuovo direttore dell'AIT incontra il presidente Lai e ribadisce la politica di una sola Cina

11 Luglio 2024_ Il nuovo direttore dell'American Institute in Taiwan (AIT), Guli Yan, ha incontrato il presidente di Taiwan, Lai Ching-te, per discutere della politica di una sola Cina. Durante l'incontro, Guli Yan ha ribadito la posizione degli Stati Uniti sulla questione, sottolineando l'importanza della stabilità e della pace nello Stretto di Taiwan. Questo incontro segue quello del 2021 tra l'ex direttrice dell'AIT, Sandra Oudkirk, e la presidente Tsai Ing-wen, in cui la politica di una sola Cina non era stata menzionata. La notizia è stata riportata dal 中國時報. L'incontro tra Guli Yan e il presidente Lai evidenzia l'importanza delle relazioni tra Taiwan e gli Stati Uniti in un contesto geopolitico complesso.