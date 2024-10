Taiwan: Nuovo ristorante italiano al Grand Hotel con specialità siciliane

5 Ottobre 2024_ Il Grand Hotel di Taipei annuncia l'apertura di un nuovo ristorante che celebra la cucina italiana, in particolare quella siciliana,...

5 Ottobre 2024_ Il Grand Hotel di Taipei annuncia l'apertura di un nuovo ristorante che celebra la cucina italiana, in particolare quella siciliana, grazie alla collaborazione con il marchio Dai Pennisi. Questo ristorante, il primo in un hotel a cinque stelle di Taiwan a proporre piatti tipici della tradizione siciliana, offrirà un'esperienza gastronomica unica, combinando la cultura del 'slow food' con la tradizione delle cene in famiglia. La nuova iniziativa mira a promuovere la cultura culinaria italiana a Taiwan, con un focus particolare sulla qualità dei prodotti e sull'arte della condivisione dei pasti. La notizia è riportata da bg3.co. Il ristorante prevede di aprire entro la metà dell'anno, portando un pezzo di Sicilia nel cuore di Taipei.