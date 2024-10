Taiwan: Oltre 180.000 persone partecipano al Pride di Taipei per l'uguaglianza LGBTQ+

27 Ottobre 2024_ Ieri, oltre 180.000 persone hanno partecipato alla parata del Pride a Taipei, celebrando l'uguaglianza e la diversità LGBTQ+, con la presenza del Vicepresidente Hsiao Bi-khim e della vincitrice di RuPaul's Drag Race, Nymphia Wind. Il tema di quest'anno, "abbracciare l'inclusione", è stato sottolineato dal presidente della Taiwan Rainbow Civil Action Association, Fletcher Hong, che ha evidenziato l'importanza di rispettare le differenze tra le persone. Taiwan ha legalizzato il matrimonio tra persone dello stesso sesso nel 2019, diventando un pioniere in Asia orientale per i diritti delle minoranze sessuali. La notizia è riportata dal Taipei Times, che sottolinea come l'evento abbia visto la partecipazione di 194 gruppi e numerosi rappresentanti internazionali, evidenziando il crescente supporto per i diritti LGBTQ+ a Taiwan.