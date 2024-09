Taiwan: Oltre 500 studiosi chiedono maggiore attenzione alla ricerca sostenibile

15 Settembre 2024_ Più di 500 accademici taiwanesi hanno firmato una lettera aperta per sollecitare il National Science and Technology Council (NSTC) a dare priorità alla ricerca sostenibile. Gli studiosi hanno presentato diverse raccomandazioni, tra cui l'aumento dei finanziamenti per la ricerca e il miglioramento delle condizioni di lavoro nel settore. Sottolineano che la ricerca sostenibile è fondamentale per lo sviluppo a lungo termine del Paese. La lettera evidenzia l'importanza di investire in pratiche di ricerca che possano garantire un futuro migliore per Taiwan, come riportato da 自由時報. Il National Science and Technology Council è l'ente governativo responsabile della pianificazione e della promozione della ricerca scientifica e tecnologica a Taiwan.