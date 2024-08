Taiwan: Operazione contro la criminalità organizzata coinvolge 421 persone

13 Agosto 2024_ Le autorità taiwanesi hanno condotto un'operazione su larga scala contro la criminalità organizzata, interrogando 421 individui sospettati di appartenere a bande criminali. Questa azione fa parte di un'iniziativa più ampia per combattere il crimine organizzato e garantire la sicurezza pubblica nel Paese. Le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli e le indagini per smantellare le reti criminali attive in diverse aree di Taiwan. L'operazione ha ricevuto un ampio supporto dalla comunità locale, che ha espresso preoccupazione per l'aumento della criminalità. La notizia è stata riportata da 自由時報. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a pianificare ulteriori misure per prevenire attività illecite nel territorio.