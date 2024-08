Taiwan: Otto condannati per spionaggio a favore della Cina

23 Agosto 2024_ Un tribunale di Taiwan ha condannato otto persone per spionaggio, infliggendo pene detentive che vanno da tre a dieci anni. Gli imputati, tra cui ex ufficiali militari e funzionari governativi, sono stati riconosciuti colpevoli di aver trasmesso informazioni militari sensibili alla Cina. Durante il processo, è emerso che gli accusati erano stati reclutati da agenzie di intelligence cinesi per raccogliere dati sulle capacità militari e le strategie di difesa di Taiwan, ricevendo pagamenti in cambio. Questo caso ha sollevato preoccupazioni riguardo all'estensione delle attività di spionaggio cinese a Taiwan e alla potenziale minaccia per la sicurezza nazionale. La notizia è stata riportata dal Taipei Times. Le autorità taiwanesi continuano a monitorare attentamente le attività di spionaggio per proteggere la sovranità e la sicurezza del Paese.