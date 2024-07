Taiwan: Pescatore salva corallo intrappolato in rete da pesca abbandonata

6 Luglio 2024_ Un pescatore ha scoperto un corallo intrappolato in una rete da pesca abbandonata lungo la costa di Taiwan e ha deciso di liberarlo. Il pescatore ha sottolineato che le reti da pesca abbandonate rappresentano una grave minaccia per l'ecosistema marino, invitando tutti a non gettare reti e rifiuti in mare. Anche i gruppi ambientalisti hanno lanciato un appello per una gestione più rigorosa dei rifiuti marini, al fine di proteggere l'ecosistema oceanico. L'episodio evidenzia l'importanza della consapevolezza ambientale e della responsabilità individuale nella salvaguardia del mare. Lo riporta il sito di notizie 自由時報. L'azione del pescatore ha ricevuto ampi consensi, sottolineando la necessità di una maggiore attenzione alla protezione dell'ambiente marino.