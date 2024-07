Taiwan: Piano per attrarre esperti di intelligenza artificiale e investimenti esteri

19 Luglio 2024_ Il Comitato per lo Sviluppo Nazionale di Taiwan ha approvato una proposta per formare 200.000 persone in competenze di intelligenza...

19 Luglio 2024_ Il Comitato per lo Sviluppo Nazionale di Taiwan ha approvato una proposta per formare 200.000 persone in competenze di intelligenza artificiale e attrarre 120.000 esperti stranieri. Il premier Chen Chien-jen ha presieduto la prima riunione del comitato, sottolineando l'importanza di rimanere al passo con le tendenze globali. Il programma, se approvato, sarà implementato nei prossimi cinque anni, con il primo gruppo di 200.000 persone che riceverà formazione in competenze di intelligenza artificiale. Inoltre, è stata approvata la creazione di un centro di gestione dell'IA in collaborazione con Taiwan Semiconductor Co. Taipei Times riporta che il governo istituirà anche una task force per monitorare lo sviluppo del settore. Il presidente William Lai ha aggiunto che il World Trade Center sarà coinvolto nella promozione dell'industria dell'IA di Taiwan.