Taiwan: Possibile formazione della tempesta tropicale Trami nei prossimi giorni

21 Ottobre 2024_ I meteorologi avvertono che la depressione tropicale attualmente a est delle Filippine potrebbe trasformarsi in tempesta tropicale, denominata Trami, già da oggi. Le bande esterne di Trami inizieranno a influenzare Taiwan giovedì, portando piogge intense nel nord e nell'est dell'isola. Inoltre, i venti settentrionali stagionali si intensificheranno mercoledì pomeriggio, contribuendo a condizioni meteorologiche avverse. Le autorità meteorologiche non escludono la possibilità di emettere un avviso di tifone, invitando i residenti delle aree costiere settentrionali a prestare attenzione. La notizia è riportata dal Taipei Times. Le temperature nel nord potrebbero scendere a 23 o 24 gradi Celsius, mentre le regioni centrali e meridionali non subiranno significativi cambiamenti.