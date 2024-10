Taiwan: Preoccupante calo demografico previsto entro il 2070

18 Ottobre 2024_ Il Consiglio per lo Sviluppo Nazionale di Taiwan ha presentato oggi le stime demografiche per il periodo 2024-2070, evidenziando un...

18 Ottobre 2024_ Il Consiglio per lo Sviluppo Nazionale di Taiwan ha presentato oggi le stime demografiche per il periodo 2024-2070, evidenziando un significativo calo della popolazione. Si prevede che entro il 2070 la popolazione di Taiwan scenderà a 14,97 milioni, con una diminuzione di 8,44 milioni rispetto ai dati attuali. Questo cambiamento demografico, caratterizzato da un aumento della popolazione anziana e una diminuzione dei giovani, avrà impatti profondi su economia e società. La fonte di queste informazioni è il sito 自由時報. Il Consiglio ha annunciato che lavorerà con vari ministeri per affrontare le sfide legate alla bassa natalità e all'invecchiamento della popolazione, proponendo strategie per migliorare il mercato del lavoro e sostenere l'innovazione economica.