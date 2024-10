Taiwan: Preoccupazioni per la modifica della legge costituzionale proposta dal Kuomintang

21 Ottobre 2024_ La proposta di modifica della legge sui ricorsi costituzionali da parte del deputato del Kuomintang, Wang Hsiao-ling, ha sollevato preoccupazioni nel settore legale riguardo al possibile blocco del funzionamento della Corte Costituzionale. Oltre 5.800 persone hanno firmato una petizione per chiedere che il Parlamento esamini immediatamente le nomine dei giudici costituzionali e rifiuti la modifica proposta. La modifica, se approvata, richiederebbe la presenza e l'approvazione di almeno dieci dei quindici giudici per emettere sentenze, il che potrebbe portare a una paralisi della Corte. La fonte di questa notizia è 自由時報. La situazione è particolarmente critica poiché il mandato di sette giudici scade a fine mese, e il Parlamento non ha ancora esaminato le nomine, creando un potenziale vuoto di potere nella giustizia costituzionale.