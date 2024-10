Taiwan: Presentato il primo pallone aerostatico ad alta quota prodotto localmente

25 Ottobre 2024_ Il Ministero degli Affari Digitali di Taiwan ha presentato ieri il primo pallone aerostatico ad alta quota, progettato per l'uso...

25 Ottobre 2024_ Il Ministero degli Affari Digitali di Taiwan ha presentato ieri il primo pallone aerostatico ad alta quota, progettato per l'uso nelle comunicazioni e nell'informazione. Questo innovativo dispositivo rappresenta un passo significativo per il paese nel campo della tecnologia e delle telecomunicazioni. Il pallone è stato sviluppato interamente in Taiwan, sottolineando l'impegno del governo nel promuovere l'industria tecnologica locale. L'iniziativa mira a migliorare le capacità di comunicazione e a supportare le operazioni di emergenza. Lo riporta il Taipei Times. Il Ministero degli Affari Digitali è responsabile della promozione e dello sviluppo delle tecnologie digitali a Taiwan.