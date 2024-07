Taiwan: Presidente Lai sottolinea l'importanza della democrazia

16 Luglio 2024_ Il presidente di Taiwan, William Lai, ha affermato che la democrazia non deve essere data per scontata durante una visita agli archivi nazionali in occasione della commemorazione della fine della legge marziale. Lai e il premier Chen Chien-jen hanno esaminato documenti recentemente declassificati relativi all'Incidente del 228 e al periodo della legge marziale, inclusi documenti del National Security Bureau e del National Security Drafting Committee. Lai ha sottolineato che Taiwan potrebbe non aver raggiunto la democrazia senza i sacrifici di migliaia di predecessori e ha descritto l'era della legge marziale come un capitolo oscuro ma significativo nella lotta per la democrazia del paese. Tra i documenti declassificati vi sono il rapporto sulla morte dell'attivista per la democrazia Deng Nan-jung e una lista di persone a cui era vietato lasciare Taiwan. Lo riporta il Taipei Times. Lai ha aggiunto che il governo sta lavorando a un piano per istituire un museo nazionale dei diritti umani per preservare la storia della lotta per la democrazia di Taiwan.