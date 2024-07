Taiwan: Previsioni di picco della domanda elettrica entro il 2033

16 Luglio 2024_ Il Ministero dell'Economia di Taiwan ha pubblicato il 15 luglio un rapporto sulle previsioni della domanda di energia elettrica per i prossimi 10 anni. Secondo il rapporto, la domanda di elettricità raggiungerà il suo picco nel 2033. Il Ministero ha sottolineato la necessità di adottare misure per garantire la stabilità dell'approvvigionamento elettrico. Queste misure sono cruciali per evitare interruzioni e garantire un servizio continuo ai cittadini e alle imprese. Lo riporta il 中國時報. Il rapporto evidenzia l'importanza di pianificare adeguatamente le risorse energetiche per sostenere la crescita economica del Paese.