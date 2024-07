Taiwan: Primo lancio di razzo sviluppato da università locali

22 Luglio 2024_ Il razzo 'Asfaloth', sviluppato in collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Atmosferiche della National Yang Ming Chiao Tung...

22 Luglio 2024_ Il razzo 'Asfaloth', sviluppato in collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Atmosferiche della National Yang Ming Chiao Tung University e il National Space Organization, è stato lanciato con successo ieri a Pingtung, Taiwan. Questo evento segna la prima volta che un team universitario taiwanese ha autonomamente sviluppato e lanciato un razzo, rappresentando un significativo progresso nella tecnologia spaziale del Paese. Il lancio è avvenuto nella località di Xuhai, situata nella contea di Pingtung, una regione nota per le sue strutture di lancio. La notizia è stata riportata da 自由時報. Questo successo potrebbe aprire nuove opportunità per la ricerca e lo sviluppo nel settore aerospaziale di Taiwan.