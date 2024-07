Taiwan: Progetti di estensione della ferrovia ad alta velocità verso Taitung e miglioramento delle strade locali

30 Luglio 2024_ Il Ministro dei Trasporti di Taiwan, Li Meng-yen, ha annunciato piani per estendere la ferrovia ad alta velocità fino a Taitung, dopo la conferma dell'estensione a Pingtung prevista per la fine dell'anno. Li ha sottolineato l'importanza di avviare uno studio di fattibilità per questo progetto, promettendo anche la costruzione di strade rapide per collegare ogni contea e città. Inoltre, ha evidenziato la necessità di migliorare le infrastrutture stradali esistenti, come nel caso della connessione tra Hualien e l'autostrada numero 5. La notizia è stata riportata da 中國時報. Questi sviluppi mirano a migliorare la mobilità e la sicurezza dei trasporti nella regione orientale di Taiwan, dove attualmente le ferrovie sono a binario singolo.