Taiwan: Progresso nella trasformazione digitale e obiettivi di sostenibilità

03 Ottobre 2024_ Il ministro degli Affari Esteri di Taiwan, Lin Chia-lung, ha annunciato significativi progressi nella trasformazione digitale e nel raggiungimento dell'obiettivo di emissioni di carbonio nette pari a zero. Durante un seminario a Taipei, ha sottolineato l'importanza dell'adesione di Taiwan al Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), considerato un obiettivo politico chiave. Lin ha descritto il CPTPP come il più rappresentativo accordo economico della regione indo-pacifica, auspicando che l'adesione possa ampliare l'influenza economica e commerciale di Taiwan. La notizia è riportata dal Taipei Times. Il CPTPP è un accordo commerciale che include diversi paesi della regione Asia-Pacifico, mirato a promuovere il libero scambio e la cooperazione economica.