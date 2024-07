Taiwan: Proposta di budget per nuovi sottomarini avanzati

7 Luglio 2024_ Il Ministero della Difesa Nazionale di Taiwan ha proposto un budget di NT$15 miliardi (US$472,5 milioni) per costruire sette...

7 Luglio 2024_ Il Ministero della Difesa Nazionale di Taiwan ha proposto un budget di NT$15 miliardi (US$472,5 milioni) per costruire sette sottomarini d'attacco avanzati. Questi sottomarini saranno equipaggiati con missili Harpoon e sistemi di combattimento più avanzati rispetto al sottomarino Hai Kun. La proposta fa parte di un piano a lungo termine per costruire una flotta di otto sottomarini entro il 2026. Il budget è stato presentato all'Executive Yuan, il principale organo esecutivo del governo di Taiwan. Lo riporta il Taipei Times. I nuovi sottomarini saranno in grado di lanciare almeno 20 siluri Harpoon.