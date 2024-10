Taiwan: Proposta di impianti di energia verde nelle Filippine per affrontare la carenza energetica

15 Ottobre 2024_ Il Ministro dell'Economia di Taiwan, Guo Zhi-hui, ha annunciato l'intenzione di sviluppare impianti di energia verde nelle Filippine per affrontare la carenza di energia rinnovabile a Taiwan. L'idea prevede l'uso di cavi sottomarini per trasportare l'energia prodotta, che potrebbe derivare da fonti come solare, eolico o geotermico. Guo ha sottolineato che attualmente si trova ancora nella fase di ideazione e non ci sono piani concreti. La notizia è stata riportata da 中國時報. Il Ministro ha anche menzionato che Taiwan potrebbe beneficiare dell'esperienza di paesi come Singapore, che ha acquistato energia verde dall'Australia, per esplorare opportunità simili nella regione.