Taiwan: Proposta di legge per inasprire le pene contro le attività di spionaggio

3 Novembre 2024_ Un legislativo del Partito Progressista Democratico (DPP) ha presentato una proposta di legge per introdurre sanzioni per attività di spionaggio, in risposta a un caso di un ex colonnello dell'esercito condannato per corruzione. La legge attuale non prevede pene per chi collabora con potenze straniere, come nel caso di Hsiang Te-en, condannato a sette anni e sei mesi per aver accettato tangenti da fonti cinesi. La nuova legge mira a colmare questa lacuna, rendendo illegale anche il giuramento di fedeltà al Partito Comunista Cinese (CCP). La notizia è riportata dal Taipei Times. La proposta si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per l'infiltrazione cinese a Taiwan, dove le autorità stanno cercando di rafforzare la sicurezza nazionale.