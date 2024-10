Taiwan: Proposta di modifica delle leggi sui media solleva preoccupazioni

06 Ottobre 2024_ Un deputato del Kuomintang, Chen Xuesheng, ha presentato una proposta per modificare le leggi sulla televisione via cavo e...

06 Ottobre 2024_ Un deputato del Kuomintang, Chen Xuesheng, ha presentato una proposta per modificare le leggi sulla televisione via cavo e satellitare, suggerendo di allentare le restrizioni sugli investimenti dei partiti politici e del governo nei media. La modifica prevede la possibilità di possedere indirettamente fino al 10% delle azioni, suscitando timori di un possibile intervento politico nei media. Esperti legali avvertono che questa proposta potrebbe rappresentare un rischio per la democrazia, aprendo la porta a un'influenza indebita. La fonte di questa notizia è 自由時報. La proposta è stata accolta con scetticismo da parte di gruppi di attivisti e analisti, che temono che possa compromettere l'indipendenza dei media a Taiwan.