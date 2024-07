Taiwan: Proposta di sovrattassa sull'alcol per finanziare farmaci antitumorali

7 Luglio 2024_ Le associazioni mediche taiwanesi hanno avanzato una proposta per introdurre una sovrattassa sull'alcol al fine di finanziare le spese per i farmaci antitumorali. L'Amministrazione Nazionale dell'Assicurazione Sanitaria (NHIA) aveva già proposto l'anno scorso una sovrattassa simile, ma la proposta era stata respinta. Il fondo è necessario per coprire i costi dei farmaci antitumorali non inclusi nel budget totale dell'Assicurazione Sanitaria Nazionale (NHI), mentre i finanziamenti aggiuntivi sarebbero utilizzati per sostenere il sistema sanitario. La proposta ha ricevuto il sostegno di varie associazioni mediche, tra cui l'Associazione di Sanità Pubblica di Taiwan, la Società di Dipendenza di Taiwan e l'Associazione Medica di Taiwan. Lo riporta il Taipei Times. La sovrattassa sull'alcol mira a garantire un finanziamento stabile per i trattamenti antitumorali, migliorando l'accesso alle cure per i pazienti.