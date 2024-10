Taiwan: Raymond Greene rassicura sulla compatibilità tra industria dei semiconduttori taiwanese e statunitense

27 Ottobre 2024_ Raymond Greene, direttore dell'American Institute in Taiwan, ha dichiarato che l'industria dei semiconduttori di Taiwan e quella degli Stati Uniti sono completamente compatibili e complementari. Durante un'intervista, ha sottolineato che Taiwan non deve preoccuparsi della cosiddetta "de-Taiwanizzazione dei semiconduttori", nonostante la costruzione di fabbriche da parte di Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) negli Stati Uniti. Greene ha anche evidenziato che, sebbene Taiwan abbia un forte ecosistema di produzione, non può da sola soddisfare la crescente domanda di semiconduttori, in particolare per le applicazioni di intelligenza artificiale. La notizia è stata riportata dal Taipei Times. Greene ha inoltre avvertito che Taiwan deve affrontare le sfide legate alle risorse e alla domanda crescente, mentre la cooperazione con altri paesi potrebbe rappresentare un'opportunità per rafforzare le relazioni industriali ad alta tecnologia.