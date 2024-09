Taiwan: Reale Cucina Italiana porta il gusto autentico dell'Italia a Taipei

08 Settembre 2024_ Il ristorante Reale Cucina Italiana ha aperto le sue porte a Taipei, offrendo un menù a la carte che celebra la tradizione culinaria italiana. Il chef Boris, con esperienza in ristoranti di Toronto e Roma, propone piatti come il carbonara di gamberi e il tiramisù, enfatizzando l'autenticità e la semplicità della cucina italiana. Questo nuovo locale, situato nel vivace quartiere di Ren'ai, mira a soddisfare i palati dei buongustai taiwanesi, portando un pezzo d'Italia nella capitale. La notizia è riportata da bg3.co. Reale Cucina Italiana si distingue per la sua attenzione alla qualità degli ingredienti e alla preparazione tradizionale, promettendo un'esperienza gastronomica unica per i visitatori.