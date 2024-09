Taiwan: Reclutamento di 6000 volontari per la difesa marittima

22 Settembre 2024_ Taiwan ha annunciato un piano per reclutare 6000 volontari al fine di rafforzare la difesa marittima contro potenziali invasioni nemiche. I volontari selezionati riceveranno formazione professionale e saranno coinvolti in operazioni di pattugliamento e soccorso in mare quando necessario. Questa iniziativa mira a migliorare la sicurezza marittima dell'isola, in un contesto di crescente tensione regionale. La notizia è stata riportata da 自由時報. Il reclutamento è parte di una strategia più ampia per coinvolgere la popolazione nella difesa nazionale e garantire la sicurezza delle acque territoriali di Taiwan.