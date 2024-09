Taiwan: Renzo Piano e l'architettura italiana brillano nel cuore di Taipei

26 Settembre 2024_ Il quartiere Xinyi di Taipei, noto per la sua alta visibilità internazionale, ospita tre opere di vincitori del prestigioso Premio Pritzker, tra cui l'italiano Renzo Piano. La sua prima opera a Taiwan, il grattacielo Fubon A25, rappresenta un esempio di eccellenza architettonica e si unisce a progetti di altri celebri architetti come Richard Meier e Richard Rogers. Questo distretto, simbolo della storia e dello sviluppo di Taiwan, è diventato un palcoscenico per l'architettura contemporanea, attirando l'attenzione di professionisti e appassionati del settore. La crescente popolarità di queste opere, in particolare del Fubon A25, evidenzia l'interesse per l'architettura di alta qualità e il design italiano a livello globale. La notizia è stata riportata da bg3.co, sottolineando l'importanza della cultura architettonica italiana nel contesto taiwanese.