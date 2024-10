Taiwan: Ricercato per frode automobilistica si nasconde a Taipei

10 Ottobre 2024_ Un uomo di nazionalità spagnola, Salvador Alejandro Llinas Onate, è ricercato in Italia per una frode automobilistica che ha coinvolto oltre 30 milioni di euro. Le autorità italiane ritengono che attualmente si trovi a Taipei, Taiwan, dove sperano di arrestarlo per portarlo di fronte alla giustizia. Onate è accusato di aver creato una società a Trento, in Italia, per noleggiare auto senza mai ricevere pagamenti, rivendendole illegalmente a terzi. La notizia, riportata da ettoday.net, evidenzia come la frode abbia colpito anche il mercato automobilistico italiano, con oltre 800 veicoli sequestrati dalle forze dell'ordine. Le indagini continuano per rintracciare Onate, che è anche ricercato dalla Spagna per reati simili.