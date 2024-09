Taiwan: Riconoscimento per 1407 scienziati taiwanesi nella lista dei migliori al mondo

24 Settembre 2024_ Taiwan ha visto 1407 dei suoi scienziati inclusi nella lista dei "World's Top 2% Scientists" pubblicata dalla Stanford University, evidenziando l'eccellenza del paese nella ricerca scientifica. La selezione si basa sui risultati di ricerca dal 2021 al 2023, con Taiwan che si distingue in settori come biomedicina, scienza dei materiali e ingegneria. Gli scienziati taiwanesi hanno espresso che questo riconoscimento non solo celebra i loro sforzi individuali, ma anche l'intera forza della ricerca scientifica di Taiwan. La notizia è stata riportata da The Merit Times. Taiwan è un'isola situata nell'Asia orientale, nota per il suo avanzato sistema educativo e le sue istituzioni di ricerca di alto livello, che collaborano con enti internazionali per promuovere l'innovazione scientifica.