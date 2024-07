Taiwan: Riforma del sistema giudiziario con la creazione di una Corte Costituzionale

20 Luglio 2024_ Il Parlamento di Taiwan ha approvato una significativa riforma del sistema giudiziario con l'istituzione di una nuova Corte Costituzionale. La Corte sarà responsabile della risoluzione delle controversie costituzionali e i suoi giudici saranno nominati dal Presidente e confermati dal Parlamento. I giudici avranno un mandato di otto anni, non rinnovabile, e non potranno ricoprire altri incarichi né partecipare ad attività politiche o commerciali durante il loro mandato. La riforma prevede anche che i giudici non possano essere rimossi dal loro incarico senza l'approvazione del Parlamento. Lo riporta il sito di notizie 人間福報 (The Merit Times). Questa riforma mira a rafforzare l'indipendenza e l'integrità del sistema giudiziario di Taiwan.