Taiwan: Riforma fiscale necessaria per affrontare l'era dell'AI

06 Settembre 2024_ Taiwan si trova a un bivio cruciale per la sua economia, con la necessità di riformare il sistema fiscale per attrarre investimenti esteri e sostenere l'innovazione. Il governo, rappresentato dal Premier Su Tseng-chang e dal Ministro delle Finanze Chang Ching-sen, ha riconosciuto l'importanza di un ambiente fiscale trasparente e competitivo, ma le vecchie leggi fiscali continuano a rappresentare un ostacolo. I professionisti del settore, come l'avvocato fiscale Wang Jian-an, avvertono che l'incertezza e la mancanza di chiarezza nelle normative fiscali stanno allontanando le aziende internazionali da Taiwan. La fonte di queste informazioni è ettoday.net. La riforma fiscale è vista come un passo fondamentale per garantire che Taiwan possa sfruttare appieno le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale e rimanere competitiva a livello globale.