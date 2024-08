Taiwan: Ritiro di farmaci per la pressione sanguigna dal mercato

19 Agosto 2024_ Il noto farmaco per la pressione sanguigna 'Anpuno Wei' sarà ritirato dal mercato taiwanese a partire da novembre 2024, dopo oltre vent'anni di presenza. La decisione è stata presa dalla casa farmaceutica a causa della diminuzione della domanda e dell'aumento dei costi di produzione, impattando decine di migliaia di pazienti in Taiwan. Gli esperti sanitari raccomandano ai pazienti di consultare i medici per trovare alternative terapeutiche, al fine di garantire la continuità delle cure. Inoltre, un altro farmaco, 'Baiyoujie', sarà ritirato all'inizio del prossimo anno, dopo aver aiutato molti a gestire stress e ansia dal 2005. La notizia è stata riportata da 中國時報, evidenziando l'importanza di una transizione sicura per i pazienti affetti da ipertensione.